Помогите последние 3 задания
Математика
Помогите последние 3 задания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 8дм < 89см. 8м < 900см 2. площадь первого прямоугольника = 21см в квадрате , а второго = 15см в квадрате 3. 60 кубиков
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