24/3 найди частное двумя способами
Математика
24/3 найди частное двумя способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24:3=8 2)24:8=3..........
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