Добавь слог и напиши слова. Кни.., тра.., цве.., девоч.., ..ка, ча.., строч.., сей.., мы.., ..жи, ..мя, зем.., сне..ка.
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Добавь слог и напиши слова. Кни.., тра.., цве.., девоч.., ..ка, ча.., строч.., сей.., мы.., ..жи, ..мя, зем.., сне..ка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книга,трава, цветы( цветок), девочка, сумка, чаша, строчка, сейчас, мышка,чижи,пламя, земля,снегурочка(Не знаю правильно или нет)
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