Почему общество и природа не могут существовать в гармонии друг с другом эссе
Обществознание
Почему общество и природа не могут существовать в гармонии друг с другом эссе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общество нуждается в больших потребностях,всё больше забирая богатства природы.Таким образом Природа отдавая свои запасы истощается и поэтому мы так не гармонично живем с природой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Русский язык
К словам существительным укажите род и число. Осень, опушке, кистью, орешник, клены, пурпуре, дуб, лето, роща, золотом.
Математика