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Помогите решить уравнение 4,2х=1,89
Математика
Помогите решить уравнение 4,2х=1,89
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение 1,89/4,2=0,45
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