Перевод текста помогите

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Где и почему люди путешествуют эти дни люди много путешествуют. Они путешествуют по стране и за рубежом. Они хотят видеть новые места и знакомиться с новыми людьми Иногда они путешествуют по делам, но часто они идут в места для отдыха. Летом многие люди любят ходить в море или остаться на берегу озера или у реки. Там они могут наслаждаться плаванием и катание на лодках и пребывание на солнце. Зимой люди иногда идут в горы кататься на лыжах. Всегда приятно находиться в лесу. Леса, озера, моря и очередные горы очень красивые места. Люди часто делают фотографии тех мест, которые они посещают, и показать их своим друзьям. Когда люди выезжают за границу, они обычно посещают интересные места: старые города, замки и музеи. Люди путешествуют на самолете, на поезде, на машине или на море. Путешествия могут быть очень приятным или не очень приятно, но это, как правило, интересно. B. Почему бы вы хотели поехать? Куда бы ты хотел пойти?