Из одного аула в другой,расстояние между которыми 32,4 км, одновременно выехали вел??сепедист и мотоциклист.Скорость велосипедста 13,5 км/ч.Найдите.собственную, а скорость мотоциклиста на 27 км/ч больше.На сколько часов раньше ...
Математика
Из одного аула в другой,расстояние между которыми 32,4 км, одновременно выехали вел??сепедист и мотоциклист.Скорость велосипедста 13,5 км/ч.Найдите.собственную, а скорость мотоциклиста на 27 км/ч больше.На сколько часов раньше мотоциклист доберутся до другого аула?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13,5 км/ч +27 км/ч=162км/ч общая скорость 32,4 км-162км=162
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Помогите надо синтаксический разбор предложений. 1 белоснежные лилии раскрываются перед ясной погодой.2 Перед дождём утренний туман поднимается над...