Из одного аула в другой,расстояние между которыми 32,4 км, одновременно выехали вел??сепедист и мотоциклист.Скорость велосипедста 13,5 км/ч.Найдите.собственную, а скорость мотоциклиста на 27 км/ч больше.На сколько часов раньше ...

Математика

Из одного аула в другой,расстояние между которыми 32,4 км, одновременно выехали вел??сепедист и мотоциклист.Скорость велосипедста 13,5 км/ч.Найдите.собственную, а скорость мотоциклиста на 27 км/ч больше.На сколько часов раньше мотоциклист доберутся до другого аула?

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