Прочитай текст Как ты думаешь это описание или повествование ?Почему ? Озоглавь текст.
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Прочитай текст Как ты думаешь это описание или повествование ?Почему ? Озоглавь текст.
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Гость:
Описание,Прятки:D,Потому что рассказываеться об ком-то
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