Текст про маму и бабушку 3 придложен
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Текст про маму и бабушку 3 придложен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я проснулся рано утром - меня разбудила бабушка. мама уже приготовила завтрак и ждала за столом. я умылся, и мы вместе начали трапезу. удачи!^_^
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