(514-494)*Х=2080 Х+535=236*17
Математика
(514-494)*Х=2080 Х+535=236*17
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(514-494)×х=2080 20×х=2080 х=2080÷20 х=104 (514-494)×104=2080 2080=2080 х+535=236×17 х+535=4012 х=4012-535 х=3477 3477+535=236×17 4012=4012
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