Помогите решить уравнение 4*5 ^x-5^(-x)+lg 100=5
Алгебра
Помогите решить уравнение 4*5 ^x-5^(-x)+lg 100=5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Lg100=2 поэтому обозначим 4y-1/y=3 4y²-1=3y 4y²-3y-1=0 D=3²+4*4=9+16=25 √D=5 y₁=(3-5)/8=-2/8=-1/4 -отпадает, так как у всегда >0 y₂=(3+5)/8=1 x=0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите задачу: Мимо речной пристани, в одно и то-же время в противоположных направ??ениях прошли катер и теплоход. Скорость катера 44км/ч, скорость...
Математика
В классе 28 учеников,из которых 2/7 занимаются в математическом кружке а 2/5 остольны??-в кружке домашней хозяйки.Сколько учеников класса занимаютс...