Помогите решить уравнение 4*5 ^x-5^(-x)+lg 100=5

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Lg100=2 поэтому обозначим 4y-1/y=3 4y²-1=3y 4y²-3y-1=0 D=3²+4*4=9+16=25 √D=5 y₁=(3-5)/8=-2/8=-1/4 -отпадает, так как у всегда >0 y₂=(3+5)/8=1 x=0