В классе 28 учеников,из которых 2/7 занимаются в математическом кружке а 2/5 остольны??-в кружке домашней хозяйки.Сколько учеников класса занимаются в кружке домашней хозяке?Помогите решить пожалуйтста))))

Математика

В классе 28 учеников,из которых 2/7 занимаются в математическом кружке а 2/5 остольны??-в кружке домашней хозяйки.Сколько учеников класса занимаются в кружке домашней хозяке?Помогите решить пожалуйтста))))

Автор: Гость