В классе 28 учеников,из которых 2/7 занимаются в математическом кружке а 2/5 остольны??-в кружке домашней хозяйки.Сколько учеников класса занимаются в кружке домашней хозяке?Помогите решить пожалуйтста))))
Математика
В классе 28 учеников,из которых 2/7 занимаются в математическом кружке а 2/5 остольны??-в кружке домашней хозяйки.Сколько учеников класса занимаются в кружке домашней хозяке?Помогите решить пожалуйтста))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)28:7×2=8(учеников)-занимаются в математическом кружке. 2) (28-8):5×2=8(учеников)-занимаются в кружке домашней хозяйки
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