В классе 28 учеников,из которых 2/7 занимаются в математическом кружке а 2/5 остольны??-в кружке домашней хозяйки.Сколько учеников класса занимаются в кружке домашней хозяке?Помогите решить пожалуйтста))))

Математика
В классе 28 учеников,из которых 2/7 занимаются в математическом кружке а 2/5 остольны??-в кружке домашней хозяйки.Сколько учеников класса занимаются в кружке домашней хозяке?Помогите решить пожалуйтста))))
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)28:7×2=8(учеников)-занимаются в математическом кружке. 2) (28-8):5×2=8(учеников)-занимаются в кружке домашней хозяйки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Назови имена и фамилии детей с данными слогам и. Напиши.Ва-,Ве-. Во-,Ви-
Ответить
Английский язык
ПРОИЗНОШЕНИЕ, КАК ЧИТАТЬ, ОЧЕНЬ НУЖНО Taueer London is one of the main symbols of London and the UK, has a special place in the history of the c...
Ответить
Математика
Составте формулу для вычисления площади S рамки . Вычислите S, если а=7см , b=4,5см , х=5см , у=2,5см
Ответить
Литература
Сочинение на тему "Золотая пора детства" в произведениях Толстого, Бунина, Горького
Ответить
Математика
Помогите решить. номер 11
Ответить