Сочинение на тему "Золотая пора детства" в произведениях Толстого, Бунина, Горького

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Детство – самая светлая и радостная пора в жизни каждого человека. По крайней мере, оно должно таким быть, потому что в детстве закладывается характер человека, его отношение к себе и к окружающему миру. Именно поэтому главными героями многих произведений русских писателей являются дети, их психология, отношения с окружающими людьми. Так, Л.Н. Толстой в автобиографической повести «Детство» описывает жизнь Николеньки Иртеньева, который на страницах произведения растет, любит и ненавидит, получает первые уроки жизни. Маленький герой окружен любовью и заботой своих близких – маменьки, гувернера, няни. Под их влиянием Николенька растет добрым мальчиком, ему присуще «чувство сострадания, заставлявшее меня, бывало, плакать навзрыд при виде выброшенного из гнезда галчонка или щенка, которого несут, чтобы кинуть за забор…» Жизнь героя - это уроки в классе, игры с друзьями, общение с маменькой, которую Николенька боготворит. Однако мальчик растет, меняется и его жизнь. Он уезжает в Москву, заводит новых друзей, разлучается и, позже, теряет маменьку. В повести Николенька совершает ошибки, пытается исправлять их, делает выводы. Так, он несправедливо думает о добрейшем гувернере Карле Ивановиче, обижается на няню Наталью Савишну, придумывает страшный сон «будто maman умерла и ее несут хоронить». Вместе с приятелями герой издевается над слабым Иленькой Грапом, хотя ему это и не очень нравится: «В эту минуту я не совсем был убежден, что все это очень смешно и весело». Но важно, что из каждого «недостойного» эпизода Николенька выносит свой урок, понимает, почему он поступил неправильно. Детство как самый чистый и невинный период в жизни изображается и Буниным в рассказе «Цифры». Маленький Женечка – воплощение непосредственности, наивности, шаловливости и проказливости: «И с детской доверчивостью, с открытым сердцем кинулся к жизни: скорее, скорее!» Он очень любит своих родных, безмерно уважает дядю, приехавшего из Москвы. Писатель подчеркивает, что ребенок очень зависит от взрослых, его легко обидеть или унизить. Но это самое страшное преступление - маленький человек незлоблив, однако причиненную боль может помнить всю жизнь. Помнит свои детские обиды, трудное детство и герой повести Горького. После смерти отца Алеше Пешкову пришлось многое перенести в доме деда – терпеть побои и несправедливость, наблюдать за враждой дядьев, голодать и побираться. Лишь бабушка отогревала мальчика - дарила ему свою любовь, тепло, защиту. Акулина Ивановка научила Алешу любить людей, быть добрым и справедливым. Именно бабушка открыла мальчику Бога – не сурового и злого, как у Кашириных, а доброго, снисходительного, любящего. Именно бабушка «открывала» мальчику жизнь, объясняя ему все, что происходит вокруг - в доме и за его пределами. И так продолжалось до самой ее смерти. А когда бабушка умерла, закончилось и детство героя - он пошел «в люди». Таким образом, детство в произведениях Толстого, Бунина, Горького изображается как важнейшая пора жизни каждого человека. Именно в детстве, по мнению этих писателей, формируется характер и мировоззрение личности. Кроме того, детство, несмотря ни на что, счастливейшая – «золотая» - пора жизни, наполненная светом, радостью ежедневных открытий, чистотой души.