9. очень надо! 20 баллов

Алгебра
9. очень надо! 20 баллов
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Гость:
Г) 2 легкое задание можно и самому решить
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