9. очень надо! 20 баллов
Алгебра
9. очень надо! 20 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г) 2 легкое задание можно и самому решить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Беларуская мова
Биология
Помогите пожалуйста, таблица по биологи 8 класс про витамины. 1 столюик Название ??итамина 2 столбик Авитоминозы( гиповитаминозы) 3 столбик ...
Математика
Скорость велосипедиста 12 км\ч. Какое расстояние он проедет за 3 ч? За 3\4 ч; за 1целую 1\2ч? Помогите оо умоляююю,бошка уже не варит
Математика
Из двух поселков, расстояние между которыми 22 км, навстречу друг другу вышли два п??шехода. Первый из них вышел на 1 ч раньше другого. Они встрети...
Русский язык