Скорость велосипедиста 12 км\ч. Какое расстояние он проедет за 3 ч? За 3\4 ч; за 1целую 1\2ч? Помогите оо умоляююю,бошка уже не варит

Математика

Скорость велосипедиста 12 км\ч. Какое расстояние он проедет за 3 ч? За 3\4 ч; за 1целую 1\2ч? Помогите оо умоляююю,бошка уже не варит

Автор: Гость