Скорость велосипедиста 12 км\ч. Какое расстояние он проедет за 3 ч? За 3\4 ч; за 1целую 1\2ч? Помогите оо умоляююю,бошка уже не варит
Математика
Скорость велосипедиста 12 км\ч. Какое расстояние он проедет за 3 ч? За 3\4 ч; за 1целую 1\2ч? Помогите оо умоляююю,бошка уже не варит
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12*3=36 км - за 3 часа 2) 12 * 3/4 = 9 км 3) 12 * 1 1/2 = 12 * 3/2 = 18 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух поселков, расстояние между которыми 22 км, навстречу друг другу вышли два п??шехода. Первый из них вышел на 1 ч раньше другого. Они встрети...
Русский язык
Обществознание
Перечислите блага,которые ты можешь создать своими руками и блага,которые необхо??имо преобретать. ПОМОГИТЕ ПРОШУ