Скорость велосипедиста 12 км\ч. Какое расстояние он проедет за 3 ч? За 3\4 ч; за 1целую 1\2ч? Помогите оо умоляююю,бошка уже не варит

Математика
Скорость велосипедиста 12 км\ч. Какое расстояние он проедет за 3 ч? За 3\4 ч; за 1целую 1\2ч? Помогите оо умоляююю,бошка уже не варит
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12*3=36 км - за 3 часа 2) 12 * 3/4 = 9 км  3) 12 * 1  1/2 = 12 * 3/2 = 18 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух поселков, расстояние между которыми 22 км, навстречу друг другу вышли два п??шехода. Первый из них вышел на 1 ч раньше другого. Они встрети...
Ответить
Русский язык
Упр.119стр.172 шмелев 5 класс 2 часть
Ответить
Обществознание
Перечислите блага,которые ты можешь создать своими руками и блага,которые необхо??имо преобретать. ПОМОГИТЕ ПРОШУ
Ответить
Математика
Чему равно 2 в степени 3х умножить на 3 в степени 2х
Ответить
Математика
Два самолета летели с одинаковой скоростью. Первый самолет был в воздухе 4ч., второй - 6ч. Первый самолет пролетел на 1400км меньше, чем второй. Ка...
Ответить