Перечислите блага,которые ты можешь создать своими руками и блага,которые необхо??имо преобретать. ПОМОГИТЕ ПРОШУ
Обществознание
Перечислите блага,которые ты можешь создать своими руками и блага,которые необхо??имо преобретать. ПОМОГИТЕ ПРОШУ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Из палок деревьев собрать какую-либо фигуру и разместить у себя во дворе(детишки играться будут и т.д) 2. Не понял.
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