Перечислите блага,которые ты можешь создать своими руками и блага,которые необхо??имо преобретать. ПОМОГИТЕ ПРОШУ

Обществознание
Перечислите блага,которые ты можешь создать своими руками и блага,которые необхо??имо преобретать. ПОМОГИТЕ ПРОШУ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Из палок деревьев собрать какую-либо фигуру и разместить у себя во дворе(детишки играться будут и т.д) 2. Не понял.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Чему равно 2 в степени 3х умножить на 3 в степени 2х
Ответить
Математика
Два самолета летели с одинаковой скоростью. Первый самолет был в воздухе 4ч., второй - 6ч. Первый самолет пролетел на 1400км меньше, чем второй. Ка...
Ответить
Математика
В автобусі було 18 пасажирів. На кожний зупинці виходило 4 особи, а заходило 6. Сільк?? пасажирів їхало в автобусі між четвертою та п,ятою зупинками?
Ответить
Математика
Дима с папой пришли в цирк и ищут свои места с номерами 86 и 87 по какой стрелке им на??о идти?
Ответить
Русский язык
Стихотворение любое (придумать самому!!!)
Ответить