1класс правила решения по математике у Олега 5инструмента у игоря 4инструмента а у Глеба сколько столькоу Олега и Игоря сколько инструментов глеба

Математика

1класс правила решения по математике у Олега 5инструмента у игоря 4инструмента а у Глеба сколько столькоу Олега и Игоря сколько инструментов глеба

Автор: Гость