1класс правила решения по математике у Олега 5инструмента у игоря 4инструмента а у Глеба сколько столькоу Олега и Игоря сколько инструментов глеба
Математика
1класс правила решения по математике у Олега 5инструмента у игоря 4инструмента а у Глеба сколько столькоу Олега и Игоря сколько инструментов глеба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5+4=9(ин.) - у Олега и у Игоря вместе. Ответ: 9 инструментов у Глеба.
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