Укажите неверный вариант ответа . В результате деятельности Петра 1: А)были созд??ны регулярная армия и флот. Б)произошло усовершенствование системы управления . В)государство лишилось права вмешиваться в дела церкви. Г)по...

История

Укажите неверный вариант ответа . В результате деятельности Петра 1: А)были созд??ны регулярная армия и флот. Б)произошло усовершенствование системы управления . В)государство лишилось права вмешиваться в дела церкви. Г)повысился международный статус России.

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