Как я однажды помогал маме даю 10000000 балов

Гость: Гость:

Раннее весеннее утро. Я встал пораньше, чтобы помочь маме. Я взял лопату и грабли и начал полоть грядки. Как вдруг ко мне подбежала моя собака, она повалила меня и начала лизать. Я и моя собачка измазались в грязи, но я встал начал снова полоть грядки. Я дополол последнюю грядку и тут встала мама. Она меня не ругала за то, что я измазался в грязи, а сказала спасибо за помощь ей.