Как я однажды помогал маме даю 10000000 балов

Русский язык
Как я однажды помогал маме даю 10000000 балов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раннее весеннее утро. Я встал пораньше, чтобы помочь маме. Я взял лопату и грабли и начал полоть грядки. Как вдруг ко мне подбежала моя собака, она повалила меня и начала лизать. Я и моя собачка измазались в грязи, но я встал начал снова полоть грядки. Я дополол последнюю грядку и тут встала мама. Она меня не ругала за то, что я измазался в грязи, а сказала спасибо за помощь ей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите значение выражения : 3,17•(10,44•2,6-21,485)
Ответить
Русский язык
Расставьте ударения : без ведома алмаатинец апартаменты апостроф валторна подчас согнутый
Ответить
Алгебра
Преобразуйте в многочлен стандартного вида. (3а-2)(3а+2)+(2а-3)в квадрате.
Ответить
География
Какова длина параллели в километрах? РЕБЯТ ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!
Ответить
Алгебра
Найти значение функции y=6x-3 при x=4
Ответить