Преобразуйте в многочлен стандартного вида. (3а-2)(3а+2)+(2а-3)в квадрате.
Алгебра
Преобразуйте в многочлен стандартного вида. (3а-2)(3а+2)+(2а-3)в квадрате.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)умножаем первые скобки на вторые: 9а(в квадрате)-6а+9а(в квадрате) +6а=18а(вквадрате) 2)раскроем вторые скобки: 4а(в квадрате)-12а+9 3) общий ответ: 18а(в квадрате) + 4а(в квадрате) - 12а+9 = 22а(в квадрате) - 12а +9.
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