Найти значение функции y=6x-3 при x=4
Алгебра
Найти значение функции y=6x-3 при x=4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6х4-3=24-3=21 ответ 21
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Вставь пропущенные слова . Осенью с каждым днем Солнеце поднимается все ------ и все ??еньше согревает землю . Но в сентябре еще много------- и ---...
Математика
Обществознание
Ответьте на вопросы пжжж Зачем люди создают семьи?? Как государство заботится о семьях?? Какие бывают семья?? перечислити
Қазақ тiлi