Какой объект имеет скорость 30 км/ч ???
Математика
Какой объект имеет скорость 30 км/ч ???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Машина,вертолет,автобус
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