Нод чисел (95 19) . Помогите пожалуйста

Математика
Нод чисел (95 19) . Помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наибольший общий делитель::Разложим числа на простые множители и подчеркнем общие множители чисел:95 = 5 · 1919 = 19Общие множители чисел: 19НОД (95; 19) = 19
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