Как делать морфологические разбор наречия

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Как делать морфологические разбор наречия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Схема морфологического разбора наречия. I. Часть речи. II. Морфологические признаки: 1) разряд по значению; 2) степень сравнения (если есть) ; 3) неизменяемое слово. III. Синтаксическая функция.
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