ПОМОГИТЕ! Умоляю! Даю 20 баллов! Помогите составить распространённое предложение со словом WENT! Заранее спасибо! Кто ответит правильно ставлю спасибо и лучший ответ!)))))))

Английский язык

ПОМОГИТЕ! Умоляю! Даю 20 баллов! Помогите составить распространённое предложение со словом WENT! Заранее спасибо! Кто ответит правильно ставлю спасибо и лучший ответ!)))))))

Автор: Гость