ПОМОГИТЕ! Умоляю! Даю 20 баллов! Помогите составить распространённое предложение со словом WENT! Заранее спасибо! Кто ответит правильно ставлю спасибо и лучший ответ!)))))))
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ПОМОГИТЕ! Умоляю! Даю 20 баллов! Помогите составить распространённое предложение со словом WENT! Заранее спасибо! Кто ответит правильно ставлю спасибо и лучший ответ!)))))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I went to schoоl,I went to the store,I went for a walk Перевод:Я пошел в школуЯ пошел в магазин Я пошел гулять
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