Какая аминокислота соответствуют триплету АУА?
Биология
Какая аминокислота соответствуют триплету АУА?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изолейцин............
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