Напиши отзыв пьесу-сказке Маршака кошкин дом. 3 класс

Гость: Гость:

Отзыв: у тети кошки были племянники она их прогоняла кошка пригласила гостей показала им всё,а они вместо благодарности когда кошкин дом начал гореть просто смеялись.Никто их бедных кошек не приютил,а только гоняли их прочь.Ну а племяшки пустили их пожить.Проходила зима,весна наступило лето.они построили хороший дом.Соседям на зависть,лучше прежнего,стали жить поживать беды не видать.