Пожалуйста помогите , плизззз

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Пожалуйста помогите , плизззз
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Гость:
1)кОлЯ ЮрА сЕмЁн 2)Соня яШа ВеРа 3)Люда игоРь Пётр
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