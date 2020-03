Напишите сочинение на немецком о окружающей среды

Гость: Гость:

Blauer Himmel, klares Wasser, fruchtbare Erde – das ist das Ziel des Umweltschutzes. In den letzten Jahrzehnten anderte sich die Umwelt stark. Die Verschmutzung ist fur alles lebendiges sehr gefahrlich. Heute gibt es schon nicht genug klares Wasser zum Trinken, Waschen und Kochen. Die jedes Jahr gewonnenen Rohstoffe gehen zu 98 Prozent in Abfalle, die die Umwelt verschmutzen. Weil chemische Kombinate in Flusse Abfallstoffe hinuntergiessen, sind Flusse schon halb tot. Industrielle Werke werfen in den Himmel Staub und Asche. Leute denken an den Umweltschutz nicht und gebrauchen Konservendosen und Flaschen, die aus nicht verarbeitbaren Stoffen hergestellt sind. Doch der Umweltschutz geht jedenmann in der Welt an. Wichtig ist, dass jeder sich verantwortlich fuhlen muss. Man darf, zum Beispiel, nicht die seltenen Pflanzen und Tiere vernichten, die im «Roten Buch» vermerkt sind. Oder man muss bei irgendeinen Arbeiten (wie im Garten) verarbeitbaren Stoffen verwenden. Man muss aus allen industriellen Abfallen wieder nutzliche Rohstoffe fur die Wiederverarbeitung machen. In jeder Grossstadt muss ein Betrieb zur Reproduktion der Naturressourcen gebaut werden, der mit Hilfe einer speziellen Technologie die Abfalle aller Betriebe zu naturlichen Stoffen verarbeitet.