Назовите самые большие природные зоны северной америки в пределах каких климатических поясов они сформировались

География
Назовите самые большие природные зоны северной америки в пределах каких климатических поясов они сформировались
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я могу дать ответ, но он копированый и очень большой можешь за него 5 получить...
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