Какова длина параллели в километрах? РЕБЯТ ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!

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На глобусе параллель рисуется в виде окружности, все точки которой равноудалены от экватора. Все точки одной параллели имеют одинаковую широту, но различную долготу. Длины параллелей различны: они увеличиваются при приближении к экватору и уменьшаются — к полюсам. Экватор — самая длинная параллель. Для вычисления длины одного градуса дуги произвольной параллели на Земле можно умножить 111,3 км (длину дуги экваториальной параллели в 1 градус) на косинус угла, соответствующего географической широте искомой параллели. Длина одного градуса дуг параллелей [править | править вики-текст] 0° — 111,3 км 10° — 109,6 км 20° — 104,6 км 30° — 96,5 км 40° — 85,3 км 50° — 71,1 км 60° — 55,8 км 70° — 38,2 км 80° — 19,8 км 90° — 0 км Принято определение экватора как нулевой параллели. Северный полюс имеет широту +90 градусов, южный — −90°. Расстояние между двумя параллелями, которые отличаются на 1 градус, — примерно 111 км. Параллели (кроме экватора) не являются ортодромиями, то есть кратчайшими линиями на поверхности между любыми их двумя точками. Параллели как государственные и административные границы [править | править вики-текст] Параллели могут использоваться для обозначения границ между регионами или странами. 70° с. ш.: часть границы между канадскими территориями Нунавут (Ю) и Северо-Западные территории (С) на о. Виктория. 60° с. ш.: в Канаде, граница Юкона (С) и Британской Колумбии (Ю), а также Северо-Западных территорий (C) с Британской Колумбией, Альбертой и Саскачеваном (Ю), а также материковой части Нунавута (С) с Манитобой (Ю). 54°40' с. ш.: южная граница Русской Америки с 1825 г. 52° с. ш.: часть границы между канадскими провинциями Ньюфаундленд и Лабрадор (С) и Квебек (Ю). 51° с. ш.: южная граница Русской Америки с 1799 по 1821 гг. 49° с. ш.: бо́льшая часть протяжённости границы между Канадой (С) и США (Ю). 48° с. ш.: часть границы между канадскими провинциями Квебек (С) и Нью-Брансуик (Ю). 46° с. ш.: часть границы между американскими штатами Вашингтон (С) и Орегон (Ю).