Преобразуйте в десятичную дробь 48/8(обыкновенная дробь.) переведите её в десятичную задание лёгкое 5 класс

Математика
Преобразуйте в десятичную дробь 48/8(обыкновенная дробь.) переведите её в десятичную задание лёгкое 5 класс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48/8 = 48 : 8 = 6, но если нужна обязательно десятичная дробь, то можно записать как 6,0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Разгадай кроссворд. по горизонтали: 4.В нашём полушарии хорошо была видна галея 7.от солнечных лучей снег стал и искриться 9.на горизон...
Ответить
Биология
Реферат на тему гриби моєї місцевості 5 клас
Ответить
Русский язык
Как я однажды помогал маме даю 10000000 балов
Ответить
Математика
Найдите значение выражения : 3,17•(10,44•2,6-21,485)
Ответить
Русский язык
Расставьте ударения : без ведома алмаатинец апартаменты апостроф валторна подчас согнутый
Ответить