Преобразуйте в десятичную дробь 48/8(обыкновенная дробь.) переведите её в десятичную задание лёгкое 5 класс
Математика
Преобразуйте в десятичную дробь 48/8(обыкновенная дробь.) переведите её в десятичную задание лёгкое 5 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48/8 = 48 : 8 = 6, но если нужна обязательно десятичная дробь, то можно записать как 6,0
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