Сравните между собой бескилевых и килегрудых птиц. Кратко!

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БЕСКИЛЕВЫЕ ПТИЦЫ, группа птиц, не способных к полёту, но хорошо бегающих. Это птицы отр. страусообразных, нандуобразных, казуарообразных и кивиобразных. Передние конечности (крылья) у них недоразвиты, задние (ноги) – мощные. Киль отсутствует. КилегрудыеВ группу Килегрудые входит большинство современных птиц. Почти все они способны к полету. Включает много отрядов. Курообразные - птицы средней величины имеют широкие крылья и сильные четырехпалые ноги. Мясо их высокого качества. Они откладывают яйца в ямку на земле, питаются преимущественно растительной пищей. Домашние куры произошли от обитающих в Индии банкивских кур. Куры являются основным объектом птицеводства. Разводят также фазанов, индеек, павлинов, цесарок. Дикоживущие фазановые являются предметом охоты, как и тетеревиные (тетерева, глухари, куропатки, рябчики).