Сравните между собой бескилевых и килегрудых птиц. Кратко!

Биология
Сравните между собой бескилевых и килегрудых птиц. Кратко!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
БЕСКИЛЕВЫЕ ПТИЦЫ, группа птиц, не способных к полёту, но хорошо бегающих. Это птицы отр. страусообразных, нандуобразных, казуарообразных и кивиобразных. Передние конечности (крылья) у них недоразвиты, задние (ноги) – мощные. Киль отсутствует.   КилегрудыеВ группу Килегрудые входит  большинство современных птиц. Почти  все они способны к полету. Включает  много отрядов. Курообразные - птицы средней  величины имеют широкие крылья и  сильные четырехпалые ноги. Мясо их  высокого качества. Они откладывают  яйца в ямку на земле, питаются  преимущественно растительной  пищей. Домашние куры произошли от  обитающих в Индии банкивских кур.  Куры являются основным объектом  птицеводства. Разводят также  фазанов, индеек, павлинов, цесарок.  Дикоживущие фазановые являются  предметом охоты, как и тетеревиные  (тетерева, глухари, куропатки,  рябчики).

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