Чему равно 2 в степени 3х умножить на 3 в степени 2х

Алгебра
Чему равно 2 в степени 3х умножить на 3 в степени 2х
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*3*3*2=36 Я думаю так)
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