Упр.119стр.172 шмелев 5 класс 2 часть
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Упр.119стр.172 шмелев 5 класс 2 часть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. голодная воля, лучше сытой неволи. 2.каждая неудача прибавляет ума. 3.ученье-свет, а неученье-тьма. 4.недруг поддакивает,а друг спорит. 5.ненастье дороги не спрашивает. 6.умный с одного слова поймёт, а невежде и сто слов не помогут.
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