Помогите пожалуйста, таблица по биологи 8 класс про витамины. 1 столюик Название ??итамина 2 столбик Авитоминозы( гиповитаминозы) 3 столбик Признаки авитоминоза( гиповитаминоза) 4 столбик Продукты в коротом содержится этот...

Гость: Гость:

1.Витамин С 2.Цинга(авитаминоз) Камни в почках, повреждение эмали(гиповитаминоз). 3.Человек слабеет, мышечные боли, апатия вялость, сухость кожи, ломота и слабость, кровоточивость десен. 4.Цитрусовые, ягоды и фрукты. Например: шиповник, чёрная смородина, апельсин, лимон, капуста., облепиха. 1. Витамин В1 2. Полиневрит, сердечно-сосудистая слабость. 3. Нарушение сна, снижение (ухудшение) памяти, внимания, работоспособности, снижение веса, потеря аппетита. 4.Зёрна злаковых растений, чёрный и белый хлеб, зелёный горошек, греча, отруби, печень, свинина, кукуруза, пшено. 1. Витамин В2 2. Гастрит 3. Недостаток витамина В2 приводит к потере зрения, расстройству нервной системы, пищеварения, снижению аппетита, воспалительным процессам на коже. 4. Молоко, яйца, гречневая крупа, картофель, творог, говядина, телятина, зелёный горошек, какао и др. 1.Витамин В12 2. Анемия-злокачественное малокровие 3. Усталость, слабость, жжение языка, болезни желудка, боль в ногах, бледность, одышка. 4. Продукты питания, содержащие витамин В12 - фактически только животного происхождения. Но в небольших объемах витамин В12 содержится в таких растениях, как к примеру, соя и хмель.Например: печень, яичные желтки, в кисломолочных продуктах. 1.Витамин А 2.Куриная слепота, ксерофтальмия (авитаминоз), Болезни печени, ломкость костей (гиповитаминоз). 3. Плохое состояние волос и ногтей, сухость кожи, проблемы со зрением, нарушения в костных тканях. 4.Витамин А содержится в желтых, красных, зеленых овощах, фруктах, а еще в ягодах и травах. Например: морковь, томаты, абрикосы, капуста. 1. Витамин D 2. Рахит- обычно рахитом болеют грудные дети. Повышение артериального давления. 3. Кости теряют прочность и искривляются, снижается тонус мышц. 4.Основные продукты, содержащие витамин д — это рыба, некоторые мясные продукты и яйца.(Рыбий жир, печень, яичные желтки.) 1.Витамин Е 2.Нервно-мышечные нарушения (авитаминоз), риск развития рака легких у курильщиков (гиповитаминоз). 3. Мышечная слабость, снижение степени остроты зрения, кожа становится мене упругой, быстрая утомляемость, нервозность и раздражительность. 4.Подсолнечное масло, семена подсолнечника, соевое масло, миндаль, маргарин, злаковые и бобовые культуры, грецкие орехи, арахис, сливочное масло, брюссельская капуста, брокколи, зеленые листовые овощи, облепиха, рябина, шиповник, семена яблок и груш. Если по школьным учебникам, то примерно так