Из двух посёлоков, расстояние между которыми 15 км, одновременно в противоположных направлениях выехали два всадника. Скорость одного 12 км/ч, а другого 8км/ч. Какое расстояние будет между ними через 2 часа?

Математика
Из двух посёлоков, расстояние между которыми 15 км, одновременно в противоположных направлениях выехали два всадника. Скорость одного 12 км/ч, а другого 8км/ч. Какое расстояние будет между ними через 2 часа?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12+8=20(км/ч)-общая скорость 2)20*2+15=55(км)-будет между ними
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите разгадать загадку Слово не воробей, вылетит- не поймаешь
Ответить
Алгебра
9. очень надо! 20 баллов
Ответить
Беларуская мова
Сачыненне настауник у маим жыцци
Ответить
Биология
Помогите пожалуйста, таблица по биологи 8 класс про витамины. 1 столюик Название ??итамина 2 столбик Авитоминозы( гиповитаминозы) 3 столбик ...
Ответить
Математика
Скорость велосипедиста 12 км\ч. Какое расстояние он проедет за 3 ч? За 3\4 ч; за 1целую 1\2ч? Помогите оо умоляююю,бошка уже не варит
Ответить