Из двух посёлоков, расстояние между которыми 15 км, одновременно в противоположных направлениях выехали два всадника. Скорость одного 12 км/ч, а другого 8км/ч. Какое расстояние будет между ними через 2 часа?

Математика

Из двух посёлоков, расстояние между которыми 15 км, одновременно в противоположных направлениях выехали два всадника. Скорость одного 12 км/ч, а другого 8км/ч. Какое расстояние будет между ними через 2 часа?

Автор: Гость