Из двух посёлоков, расстояние между которыми 15 км, одновременно в противоположных направлениях выехали два всадника. Скорость одного 12 км/ч, а другого 8км/ч. Какое расстояние будет между ними через 2 часа?
Математика
Из двух посёлоков, расстояние между которыми 15 км, одновременно в противоположных направлениях выехали два всадника. Скорость одного 12 км/ч, а другого 8км/ч. Какое расстояние будет между ними через 2 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12+8=20(км/ч)-общая скорость 2)20*2+15=55(км)-будет между ними
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