Составте формулу для вычисления площади S рамки . Вычислите S, если а=7см , b=4,5см , х=5см , у=2,5см
Математика
Составте формулу для вычисления площади S рамки . Вычислите S, если а=7см , b=4,5см , х=5см , у=2,5см
Ответ(ы) на вопрос:
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S=a*b=7*4,5=31,5cм^2 S=x*y=5*2,5=12,5см^2
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