Решите задачу: Мимо речной пристани, в одно и то-же время в противоположных направ??ениях прошли катер и теплоход. Скорость катера 44км/ч, скорость теплохода 28 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 0.5 часа?
Алгебра
Решите задачу: Мимо речной пристани, в одно и то-же время в противоположных направ??ениях прошли катер и теплоход. Скорость катера 44км/ч, скорость теплохода 28 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 0.5 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они удаляются со скоростью 72 км в час.Через 0,5 часов расстояние между ними будет 36 км
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