Решите задачу: Мимо речной пристани, в одно и то-же время в противоположных направ??ениях прошли катер и теплоход. Скорость катера 44км/ч, скорость теплохода 28 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 0.5 часа?

Алгебра

Решите задачу: Мимо речной пристани, в одно и то-же время в противоположных направ??ениях прошли катер и теплоход. Скорость катера 44км/ч, скорость теплохода 28 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 0.5 часа?

Автор: Гость