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Помогите решить уравнение.8y-3-(y+7)=4
Алгебра
Помогите решить уравнение.8y-3-(y+7)=4
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Гость:
..................... 8y-3-y-7=4 7y=7 y=1
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