Помогите решить уравнение cos 2x = корень из двух деленное на два
Математика
Помогите решить уравнение cos 2x = корень из двух деленное на два
Ответ(ы):
Гость:
Если cos 2x = корень из двух деленное на два, то либо 2x - это п/4 + 2пk, либо 2x - это 3*п/4 + 2пk. Отсюда x = п/8 + пk; x = 3*п/8 + пk. Ответ: x = п/8 + пk; x = 3*п/8 + пk.
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