Помогите решить уравнение cos 2x = корень из двух деленное на два

Гость: Гость:

Если cos 2x = корень из двух деленное на два, то либо 2x - это п/4 + 2пk, либо 2x - это 3*п/4 + 2пk. Отсюда x = п/8 + пk; x = 3*п/8 + пk. Ответ: x = п/8 + пk; x = 3*п/8 + пk.