Помогите решить задачи 1)В молекуле ДНК 27% составляют цитозиновые нуклеотиды Оп??еделите процентное соотношение остальных нуклеотидов 2)В молекуле ДНК содержится 680 Г нуклеотидов что состовляет 16% от общего числа нуклеоти...

Биология

Помогите решить задачи 1)В молекуле ДНК 27% составляют цитозиновые нуклеотиды Оп??еделите процентное соотношение остальных нуклеотидов 2)В молекуле ДНК содержится 680 Г нуклеотидов что состовляет 16% от общего числа нуклеотидов ДНК сколько содержится А Т Ц отдельности в данной молекуле ДНК ?

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