Помогите решить задачи 1)В молекуле ДНК 27% составляют цитозиновые нуклеотиды Оп??еделите процентное соотношение остальных нуклеотидов 2)В молекуле ДНК содержится 680 Г нуклеотидов что состовляет 16% от общего числа нуклеоти...
Биология
Помогите решить задачи 1)В молекуле ДНК 27% составляют цитозиновые нуклеотиды Оп??еделите процентное соотношение остальных нуклеотидов 2)В молекуле ДНК содержится 680 Г нуклеотидов что состовляет 16% от общего числа нуклеотидов ДНК сколько содержится А Т Ц отдельности в данной молекуле ДНК ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Г=Ц Г=27 (А+Т)=(Г+Ц) 27+27=54 100-54=46 46:2=23 А=23 Т=23
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