Помогите решить задачу 1 г нефти,попав в водоем ,покрывает тонким слоем поверхно??ть,площадь которой равна площади прямоугольника 4 цел 1/14 м , а шириной 2 цел 1/3 м. Какую площадь поверхности воды покроют 15 г нефти?

Математика
Помогите решить задачу 1 г нефти,попав в водоем ,покрывает тонким слоем поверхно??ть,площадь которой равна площади прямоугольника 4 цел 1/14 м , а шириной 2 цел 1/3 м. Какую площадь поверхности воды покроют 15 г нефти?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вычисли площадь (умножить длину на ширину), умножь на 15
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