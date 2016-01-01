Помогите решить задачу: Для благоустройства игровой площадки привезли 4 поддона, ?? которых тротуарная плитка уложена в 10 слоёв по 5 плиток в ширину и по 8 плиток в длину. сколько всего привезли плиток? Решительно задачу неско...

Математика

Помогите решить задачу: Для благоустройства игровой площадки привезли 4 поддона, ?? которых тротуарная плитка уложена в 10 слоёв по 5 плиток в ширину и по 8 плиток в длину. сколько всего привезли плиток? Решительно задачу несколькими способами.

Автор: Гость