Помогите решить задачу: Для благоустройства игровой площадки привезли 4 поддона, ?? которых тротуарная плитка уложена в 10 слоёв по 5 плиток в ширину и по 8 плиток в длину. сколько всего привезли плиток? Решительно задачу неско...
Математика
Помогите решить задачу: Для благоустройства игровой площадки привезли 4 поддона, ?? которых тротуарная плитка уложена в 10 слоёв по 5 плиток в ширину и по 8 плиток в длину. сколько всего привезли плиток? Решительно задачу несколькими способами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5*8=40(плиток в 1 слое) 2) 40*10=400(плиток в 10 слоях) 3) 400*4=1600(плиток в 4 поддонах) Ответ: Всего привезли 1600 плиток.
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