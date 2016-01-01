Найдите значение выражения 1/1/16-1/36
Алгебра
Найдите значение выражения 1/1/16-1/36
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1/16-1/36 (упрощаем) 9-4/144 (приводим к общему знаменателю) 5/144
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