Как называлась Большая группа людей которая отличается друг от друга закреплёнными за ними правами и обязанности передавшейся по наследству

История

Как называлась Большая группа людей которая отличается друг от друга закреплёнными за ними правами и обязанности передавшейся по наследству

Автор: Гость