Как называлась Большая группа людей которая отличается друг от друга закреплёнными за ними правами и обязанности передавшейся по наследству
История
Как называлась Большая группа людей которая отличается друг от друга закреплёнными за ними правами и обязанности передавшейся по наследству
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Рассы + это правильный ответ
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