Запишите глаголы румянить,смотреть,бежать,глядеть,сидеть,видели.В первом и треть??м лице ед.ч и мн.ч Наст.в ,Прошед.в,Будущего.в
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Запишите глаголы румянить,смотреть,бежать,глядеть,сидеть,видели.В первом и треть??м лице ед.ч и мн.ч Наст.в ,Прошед.в,Будущего.в
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
румяню, румянил, )буду) румянить 1л.румянят, румянили,( будут) румянить 3лсмотрю, смотрел, буду смотреть ---1смотрят, смотрели, будут смотреть 3бегу. бежал, буду бежать ---1бегут, бежали, будут бежать 3гляжу,глядел, буду глядеть глядят, глядели, будут глядетьсижу,сидел,буду сидетьсидят, сидели, будут сидетьвижу,видел, буду видетьвидят, видели, будут видеть
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