Прочитай задачу. привезли 8 ящиков печенья и 6 ящиков конфет. Ящик с конфетами в 3 раза тяжелее ящика печенья. Сколько всего сладостей привезли если было 72 кг?

Математика
Прочитай задачу. привезли 8 ящиков печенья и 6 ящиков конфет. Ящик с конфетами в 3 раза тяжелее ящика печенья. Сколько всего сладостей привезли если было 72 кг?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Печенье-8ящ Конфеты-6ящ в 3 раза тяжелее | Было-72 Всего-? 1) 6×3=18(кг) 2)18+8=26(кг) Ответ:26кг.
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