Батькові 29років, а сину 7років.Через скільки років батько буде старший за сина в 2р??зи. ???

Гость: Гость:

через 15 лет отец будет старше сына в 2 раза 1) возьмем 10 лет 29+10=39 7+10=17 17+17=34 34≠39 Значит, не через 10лет. 1) Хорошо, возьмем 15лет 29+15=44 7+15=22 Перевіримо: 22+22=44 44=44 44:2=22 Відповідь: через 15 років батько буде старший за сина в 2 рази. Синові буде 22 роки, а батькові 44, що на 2 рази більше за вік сина.