Докажите неравенство 1)a^2+1/a^2 больше или равно 2

Алгебра
Докажите неравенство 1)a^2+1/a^2 больше или равно 2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А²+1/а²≥2 а²-2+1/а²≥0 (а-1/а)²≥0 ч.т.д.
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